Высоко-Петровский монастырь 6 сентября проведет самый массовый в Москве квест

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Самый массовый городской квест с участием 300 человек пройдет в Москве 6 сентября, в день памяти первого московского святого, митрополита Петра. Зарегистрированные участники постараются разгадать тайны древней улицы Петровки и располагающегося на ней Высоко-Петровского монастыря, сообщили сегодня в пресс-службе обители.

Начнется квест "Тайны древней Петровки" в 18:00 мск у Кутафьей башни Московского Кремля. "Его участникам предстоит разгадывать загадки, открывать шкатулки-головоломки, спускаться в подвалы и подниматься на крыши зданий на Петровке", - рассказали в пресс-службе. Задания квеста подготовлены на территории всей улицы Петровки. Всех участников ждут подарки.

Вечером в честь Дня улицы Петровки в саду "Эрмитаж" пройдет праздничный концерт. Перед зрителями выступит кавер-группа Amici trio и группа "Парни Саб Ложки".

Улица Петровка была названа так в честь святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси. В свой первый приезд в Москву в 1315 году он основал Петро-Павловский монастырь, который позднее стал именоваться Высоко-Петровским. Святитель Петр также славен тем, что перенес в Москву митрополичью кафедру. После этого началось становление Москвы как столицы.

День улицы Петровки празднуется в день памяти святого митрополита Петра.