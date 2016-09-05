Высоко-Петровский монастырь 6 сентября проведет самый массовый в Москве квест

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Самый массовый городской квест с участием 300 человек пройдет в Москве 6 сентября, в день памяти первого московского святого, митрополита Петра. Зарегистрированные участники постараются разгадать тайны древней улицы Петровки и располагающегося на ней Высоко-Петровского монастыря, сообщили сегодня в пресс-службе обители.
Начнется квест "Тайны древней Петровки" в 18:00 мск у Кутафьей башни Московского Кремля. "Его участникам предстоит разгадывать загадки, открывать шкатулки-головоломки, спускаться в подвалы и подниматься на крыши зданий на Петровке", - рассказали в пресс-службе. Задания квеста подготовлены на территории всей улицы Петровки. Всех участников ждут подарки.
Вечером в честь Дня улицы Петровки в саду "Эрмитаж" пройдет праздничный концерт. Перед зрителями выступит кавер-группа Amici trio и группа "Парни Саб Ложки".
Улица Петровка была названа так в честь святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси. В свой первый приезд в Москву в 1315 году он основал Петро-Павловский монастырь, который позднее стал именоваться Высоко-Петровским. Святитель Петр также славен тем, что перенес в Москву митрополичью кафедру. После этого началось становление Москвы как столицы.
День улицы Петровки празднуется в день памяти святого митрополита Петра.