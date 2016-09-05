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Погода в Москве в течение недели будет ветреной и с дождями

Москва
5 сентября, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Температура воздуха при этом, по данным Гидрометцентра РФ, "будет близка к норме"
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Влияние серии фронтальных волн, перемещающихся с запада и северо-запада, обеспечит в столичном регионе ветреную и облачную погоду. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, если днем во вторник обойдется без дождей, то затем они вновь станут частыми, хотя и сравнительно небольшими по интенсивности.

"Температура будет близка к норме", - уточнил представитель метеослужбы.

Во вторник, 6 сентября, ночью местами прогнозируется небольшой дождь, местами порывы северо-западного ветра могут достигать 15 м/с, температура опустится до 9-11 в Москве, в центре города до 14 тепла и до 6-11 по области. Днем уже обойдется без дождей, после полудня при умеренном северо-западном ветре до 18-20 в мегаполисе и 15-20 градусов в Подмосковье.

В среду, 7 сентября, ночью без осадков, минимальная температура 7-9 в Москве, в центре города до 13 выше нуля и 4-9 - в Подмосковье. Днем местами пройдет небольшой дождь, максимальная температура до 16-18 и 13-18 градусов тепла соответственно. Ожидается умеренный западный ветер местами с порывами до 15 м/с.

В четверг, 8 сентября, местами пройдет небольшой дождь, погода будет ветреной - порывы северо-западного ветра будут достигать до 12-17 м/с. Ночью до 11-13 в столице и 8-13 по области, днем также, как и накануне - до 16-18 градусов в мегаполисе и 13-18 тепла в Подмосковье.

В пятницу, 9 сентября, местами с небольшим дождем. В Москве и Подмосковье минимальная температура ночью 6-11, днем прогнозируется - 12-17 градусов. В субботу, 10 сентября, местами также с небольшим дождем и 4-9 ночью и 13-18 тепла днем.

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