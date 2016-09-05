В Москве задержаны подозреваемые в нападении на гражданина Индии

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на иностранца, в ходе которого злоумышленники отобрали у потерпевшего автомобиль Toyota Land Cruiser. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
По данным источника в правоохранительных органах столицы, речь идет о нападении на гражданина Индии.
Как рассказали в главке, 30 августа на Алтуфьевском шоссе трое неизвестных сели в салон автомобиля, принадлежащего уроженцу одной из стран дальнего зарубежья, и сообщили ему о крупной сумме денег, которые якобы задолжал его брат. В ходе выяснения отношений злоумышленники под угрозой пистолета высадили потерпевшего из салона машины, после чего скрылись на его автомобиле.
"В ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили похищенный автомобиль в центре Москвы на Цветном бульваре и задержали подозреваемых. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о разбое", - сказали в пресс-службе.