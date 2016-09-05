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Около 1 млн кв. м торговой недвижимости планируется ввести в Москве в 2016 году

Москва
5 сентября, 13:00 UTC+3
Они, в частности, позволят обеспечить горожан рабочими местами
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Около 1 млн кв. м недвижимости торгового назначения планируется ввести в Москве в 2016 году. Об этом в понедельник сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

"Мы ожидаем, что в этом году будет введено около 1 млн кв. м недвижимости торгового назначения", - сказал Тимофеев в ходе осмотра нового торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Ривьера", расположенного на улице Автозаводская.

По словам Тимофеева, заполняемость нового центра на сегодня составляет около 70-75%. "Важно, что этот торгово-развлекательный центр привлек около 3 тыс. рабочих мест. А это граждане, которые живут в этом районе, и им очень удобно здесь работать", - добавил он.

Тимофеев напомнил, что ТРЦ до недавнего времени был долгостроем. "Объект строился более 10 лет, три года назад мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение о привлечении нового инвестора. Он оперативно - за два с половиной года - этот объект достроил к декабрю 2015 года, а для посетителей центр открылся в апреле 2016 года", - отметил председатель Москомстройинвеста.

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