Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Зеленограде возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 10 млн рублей

Москва
5 сентября, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Работники спортивных учреждений без ведома руководства, незаконно, за деньги предоставляли в пользование физическим лицам имущество организации
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Следственное управление УВД по Зеленоградскому административном округу возбудило уголовное дело по факту хищения 10 млн руб. бюджетных средств работниками спортивных учреждений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

"Сотрудники полиции установили, что злоумышленники без ведома руководства, незаконно, за деньги предоставляли в пользование физическим лицам имущество организации, - сказал собеседник агентства. - Денежные средства они получали на личные расчетные счета и распределяли между собой. Один из сотрудников вносил заведомо ложные сведения в отчетность предприятия".

По предварительным данным, ущерб от их деятельности превысил 10 млн руб.

Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Двое подозреваемых задержаны, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
15
Собянин: более 20 новых школ и детсадов заработали в Москве 1 сентября
3
Суд отказался вернуть в прокуратуру дело участников гонки на Gelandewagen в Москве
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в офисе группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга идут обыски
2
Brent подорожала более чем на 5% на фоне соглашения России и Саудовской Аравии
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Путин не считает себя вправе решать, пойдут ли его дочери в политику
5
Центробанк назвал 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
6
Адвокат: оружие при стрельбе в цыганском поселке Екатеринбурга применялось с обеих сторон
7
Обама прокомментировал инцидент с трапом во время прибытия на саммит G20
Темы дня
Реклама