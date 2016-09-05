В Зеленограде возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 10 млн рублей

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Следственное управление УВД по Зеленоградскому административном округу возбудило уголовное дело по факту хищения 10 млн руб. бюджетных средств работниками спортивных учреждений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.
"Сотрудники полиции установили, что злоумышленники без ведома руководства, незаконно, за деньги предоставляли в пользование физическим лицам имущество организации, - сказал собеседник агентства. - Денежные средства они получали на личные расчетные счета и распределяли между собой. Один из сотрудников вносил заведомо ложные сведения в отчетность предприятия".
По предварительным данным, ущерб от их деятельности превысил 10 млн руб.
Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Двое подозреваемых задержаны, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.