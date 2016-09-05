День города отметят в 24 московских парках

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Праздничные программы и фейерверки ждут москвичей в парках в День города. Как сообщили в "Мосгорпарке", 10 сентября мероприятия, приуроченные к 869-летию Москвы, пройдут в 24 парках, а 11 сентября - в 18 парках. "Старт программ намечен на полдень, в 22:00 мск в 20 парках запустят фейерверки", - отметил представитель учреждения.

Кино и воздушные акробаты в Парке Горького

Парк Горького будет отмечать День города два дня. 10 сентября центральной темой праздника станет кино. На главной сцене зазвучат мелодии из кинофильмов, площадь у фонтана превратится в съемочную площадку. Для детей будут работать киношкола и мультмастерская. Одним из центральных событий станет спектакль "Легенды ветра" французского уличного театра Remue Menage. Зрителей ждут гигантские летающие фигуры, джамперы, воздушные акробаты и оперная певица на четырехметровой Луне.

Электротеатр "Станиславский" покажет в этот день электрокабаре "Жизнь как фильм". Проект "Кинопоэзия" проведет поэтические чтения с участием актеров столичных театров и покажет киноновеллы, посвященные городу.

11 сентября здесь пройдет концерт "Московские каникулы" с участием советского и российского композитора Эдуарда Артемьева, автора музыки более чем к 170 фильмам - от шедевров Тарковского и Михалкова до "Легенды № 17".

Авангардная музыка и неоклассика

10 сентября в "Музеоне" пройдет традиционный международный фестиваль авангардной музыки Fields. На целый день пространство парка превратится в поле для звуковых экспериментов от представителей разных стран и поколений авангардной сцены: электроакустическая импровизация, оркестрованное техно, акустический эмбиент, модулярные эксперименты, медитативный дроун и лэптоп-фолк.

11 сентября в парке пройдет международный фестиваль "Мастера музыки" с участием музыкантов-универсалов, смешивающих в своем творчестве несколько стилей.

В Саду им. Баумана запланирована специальная программа фестиваля Fields, посвященная современной фортепианной музыке разных жанров - Piano Fields. На трех сценах будут звучать современная академическая музыка, джазовый авангард и неоклассика. Для детей на фестивале будут работать велооркестр, лаборатория тишины и консервации звука. 11 сентября пройдут маркет-распродажа детских книг, мастер- классы и концерты для детей.

Театральный марафон

В саду "Эрмитаж" пройдет традиционный "Театральный марш": 12-часовой театральный марафон лучших московских театров. Программа разделится на три направления: драматическое, музыкальное и детское. В программу драмы вошли нашумевшие спектакли столичных театров: современная интерпретация шекспировской трагедии "Кориолан" Театра на Таганке, постановка "Кафе Идиот" "Балета Москва", спектакль- автоархеология "Страна Москва" Центра имени Мейерхольда.

В музыкальную программу вошли "Путеводитель по оркестру" Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, спектакль "Сатиры" Школы драматического искусства, в основе которого лежат произведения Дмитрия Шостаковича на стихи Саши Черного, фантасмагория "Шинель/Пальто" Школы современной пьесы. В детской программе - премьера театра "Практика" моноспектакль Алисы Гребенщиковой "Слон Хортон". 11 сентября театральные выходные продолжат театр "КомедиантЪ", "Мост", мастерская театральных ремесел Андрея Щукина, театральный коллектив режиссера Глеба Черепанова, театр "Эскизы в пространстве", театр Freak Fabrik, творческая студия "Первая сцена", Театр теней.

В парке "Красная Пресня" пройдет фестиваль "Новая классика" - театральные постановки, балет, творческие и детские мастерские, музыкальный флешмоб и музыкальная программа.

Джаз, рок и студенты

В парке "Сокольники" 10 и 11 сентября можно будет услышать джаз на Фонтанной площади и увидеть театр на Фестивальной площади. В субботу выступят инструментальная группа Kreda, джазовая певица Алевтина Полякова, группа Real Jam, швейцарский Authentic Light Orchestra и канадская исполнительница Alejandra Ribera. В воскресенье - "Акапелла Экспресс", струнный дуэт "Астория", группы MosBrass и 1/2 Orchestra.

В парке Победы 10 сентября пройдет Парад российского студенчества и концерт. 11 сентября выступят молодые исполнители - финалисты и победители конкурсов "Музыка в городе", "Музыка в метро", "Жара": Саша Спилберг, Алина Ос, Стас Море, Александр Лир, Brevis Brass Band. Оба дня будет работать выставка мото- и автотехники.

Измайловский парк перенесет гостей в период "оттепели". Хиты 50-60-х исполнят Варвара Визбор, Женя Любич, ВИА "Татьяна", а на центральной площади парка раскинется блошиный рынок с дизайнерскими и винтажными вещами: виниловыми пластинками, букинистическими изданиями и аксессуарами.

В Кузьминках День города пройдет в стиле рок. Выступят группы "Муха" и Rejoys, "Маша и медведи", Линда и гости из Казани - группа "Мураками". Для детей будет работать мастерская "Стань рок-звездой" - обучение азам игры на музыкальных инструментах и создание концертных нарядов. Парк "Садовники" устроит праздник в стиле jazz funk. Ожидаются группа Shoo, "Платья за 130" и Neon Tape Head, мастера джазовой импровизации Marimba Plus, группа Pompeya. Детям покажут уличный спектакль и "Чемодан шоу", будут работать театрально-цирковая студия и мастерская по созданию нарядов в стиле jazz funk.