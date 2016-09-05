Робот Борис проведет экскурсии в парке "Россия - моя история" на ВДНХ

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Впервые экскурсии в мультимедийном историческом парке "Россия - моя история" на ВДНХ в Москве проведет робот Борис - опытный гид выставки "Робостанция". Экскурсии с его участием пройдут в День города 10-11 сентября, сообщили в пресс-службе парка.
"Борис проведет гостей 57 павильона по экспозиции "Рюриковичи", расскажет интересные факты о великой династии и пообщается с каждым из участников тура", - отметили в пресс-службе. Организаторы решили поставить своего рода эксперимент: участникам будет предложено оценить, насколько ясно и точно робот сможет передать гостям информацию о культуре и истории и будет ли он уступать в этом человеку. Организаторы отметили, что робот Борис уже зарекомендовал себя как "любимец публики, удивительный и необыкновенный, способный рассмешить ребенка и вызвать слезы умиления даже самого строгого родителя".
По две экскурсии робот проведет 10 и 11 сентября. Все места в экскурсионных группах с гидом-роботом уже забронированы.
Исторический парк "Россия - моя история" открыт в декабре 2015 года в возрожденном по решению правительства Москвы павильоне № 57 легендарной ВДНХ. Материалы экспозиций цикла "Моя история" Русской православной церкви занимают более 22 тыс. кв. м и расположены на трех ярусах павильона. В историческом парке представлены все формы информационных носителей: сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы, планшетные компьютеры и многое другое. В подготовке экспозиции использованы приемы видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций.