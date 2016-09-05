Ввод апартаментов в Москве в 2016 г. удвоится по сравнению с 2015-м

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Объемы ввода апартаментов в столице в текущем году удвоятся по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщил председатель комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвеста) Константин Тимофеев.
"В прошлом году было введено около 300 тыс. кв. м апартаментов, в этом году ожидается ввод на уровне 700-800 тыс. кв. м. Удвоение объемов ввода по сути было запланировано в 2014 году, когда мы одобрили строительство примерно такого количества апартаментов", - сказал Тимофеев.
Он напомнил, что апартаменты не являются жилыми помещениями и не подпадают под действие закона о долевом строительстве (214-ФЗ), несмотря на то, что многие апартаменты строятся с привлечением средств граждан. "Однако застройщики предлагают гражданам при покупке строящихся апартаментов заключить договоры долевого участия (ДДУ), регистрируют их в Росреестре, что исключает двойные продажи и обязывает застройщика соблюдать сроки строительства", - отметил Тимофеев, добавив, что таких застройщиков в Москве практически 100%. Он пояснил, что возможность купить апартаменты по ДДУ является действенной маркетинговой акцией и привлекает покупателей.
Председатель Москомстройинвеста сказал, что доходность объекта, например, офисного центра, в составе которого есть апартаменты, составляет на сегодня примерно 25-30%.
В 2016 году в Москве планируется ввести не менее 8 млн кв. м недвижимости. В прошлом году московские строители ввели в эксплуатацию 9,1 млн кв. м недвижимости.