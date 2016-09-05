На Савеловском направлении МЖД изменится график движения ночных электричек

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. График движения ночных электричек и аэроэкспрессов на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится с 10 по 29 сентября в связи с ремонтом пути. Об этом сообщили в управлении столичной магистрали.
"На Савеловском направлении МЖД с 10 по 29 сентября пройдет ремонт первого главного пути на перегоне Лобня - Марк. Сотрудники путевого комплекса отремонтируют участок протяженностью 5 км. Ремонт и обслуживание железнодорожного полотна направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозочного процесса", - уточнил представитель управления.
Ремонт будет проходить ежесуточно в период ночных технологических окон - с 22.55 до 4.55 мск. "Такое решение принято специально, чтобы работы минимально отразились на расписании пригородных электропоездов и аэроэкспрессов и доставили как можно меньше неудобств пассажирам", - отметили в управлении, уточнив, что ремонт не будет проводиться в ночь на пятницу (с 15 на 16 сентября и с 22 на 23 сентября) и в ночь на субботу (с 16 на 17 сентября и с 23 на 24 сентября), "чтобы в полном объеме обеспечить движение электричек в одни из самых популярных для поездок дни".
Корректировки будут внесены в график движения некоторых ночных пригородных поездов, а также аэроэкспрессов, курсирующих между Москвой и аэропортом Шереметьево. Так, пять электричек выполнят укороченные рейсы - не будут ходить на участках Москва - Лобня и Марк - Лобня. Временно не будут курсировать аэроэкспрессы отправлением из Москвы в 23.00 и 00.00 мск, и из Шереметьева - в 23 часа и в полночь. Также несколько аэроэкспрессов проследуют по измененному расписанию. Ознакомиться с изменениями в расписании можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД".