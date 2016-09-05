На Московской книжной выставке-ярмарке пройдет сбор книг для Климовской детской библиотеки

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сбор книг для Климовской детской библиотеки Брянской области пройдет в рамках 29-й Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ) на ВДНХ. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила директор Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) Мария Веденяпина, которая в этом году курирует детские программы на ММКВЯ.
"Очень часто мы действительно не представляем, что происходит в регионах. Климовский район - район, пострадавший от Чернобыльской катастрофы. В Климове живет 13 тыс. человек, из них 2 720 детей записаны в детскую библиотеку. И последние 5 лет они не получали ни одной детской книги, а там две школы и детский сад", - сказала Веденяпина.
Она добавила, что сбор книг пройдет по просьбе библиотекарей поселка и будет осуществляться на стенде РГДБ в рамках выставки-ярмарки.
Веденяпина также сообщила, что в этом году на ММКВЯ будет представлено более 65 издательств детской литературы и все дни будет работать специальная детская программа. "Пройдут встречи с детскими писателями, турнир по чтению вслух, а также будем отмечать 50-летие Крокодила Гены", - сказала куратор детских программ.
ММКВЯ пройдет на ВДНХ с 7 по 11 сентября. На одной площадке в этом году соберутся более 500 издательств стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего запланировано более 600 мероприятий, в том числе награждение победителей ежегодного национального конкурса "Книга года".
Среди участников выставки - Денис Драгунский, Людмила Улицкая, Татьяна Устинова, Дарья Донцова, Вячеслав Никонов, Мария Метлицкая, Олег Рой и другие. Издательство "Эксмо" представит новую книгу Виктора Пелевина "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами".
Владимир Маркин презентует книгу следственного комитета о самых громких преступлениях XXI века в России. Известный режиссер и актер Никита Михалков встретится с читателями для обсуждения книги "Бесогон". Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко представит читателям свой роман о зомби "КваZи".
Почетным гостем выставки в этом году станет Греческая Республика, которая представит публике писателей и поэтов, а также подборку греческого кинематографа. В частности, впервые за много лет в Россию вновь приедет 91-летняя писательница Алки Зеи, которая представит свою книгу "Леопард за стеклом". Всего в ярмарке примут участие издатели из 37 стран.
Особая программа также запланирована к 25-летию образования СНГ. Не останется без внимания и Год российского кино: на выставке пройдет конференция по авторскому праву, где авторы, юристы, агенты и представители киноиндустрии обсудят различные аспекты, связанные с использованием объектов интеллектуальной собственности, и другие вопросы.