Директор онкоцентра в Москве: поток онкобольных из регионов меньше, но случаи тяжелее

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Поток пациентов с онкологическими заболеваниями из регионов уменьшился, но стали поступать онкобольные в более тяжелом состоянии, сообщил журналистам директор Московского научно-исследовательского онкологического института (МНИОИ) им. А. П.Герцена Минздрава РФ Андрей Каприн.

"Контингент пациентов (поступающих в МНИОИ им. Герцена на лечение - прим. ТАСС) усложнился в связи с тем, что увеличилось количество пациентов, которым на местах оказывают квалифицированную помощь", - рассказал он.

По словам Каприна, это связано с тем, что увеличивается "онконастороженность" врачей первичного звена и улучшается качество помощи пациентам с онкологией в регионах.

"Регионы растут на глазах, специализируются и много учатся", - добавил он.