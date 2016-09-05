Жительница Красноярска осуждена в Москве на 16 лет за организацию убийства

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил жительницу Красноярска за организацию заказного убийства к 16 годам колонии строгого режима, а также удовлетворил гражданский иск родственницы погибшего о возмещении морального вреда в размере 1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры столицы Московский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении жителей Красноярска: 53-летней Ольги Петровой, 45-летнего Ильи Кецбая и 34-летнего Павла Удалова", - отметили в надзорном ведомстве.
Петрова осуждена по статьям УК РФ об организации убийства, пособничестве в покушении на убийство и убийстве по найму, Кецбая - за подстрекательство к покушению на убийство и убийство по найму, Удалов - за покушение на убийство. Суд приговорил Петрову к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Кецбая и Удалов осуждены на 14 и 12 лет соответственно с отбыванием наказаний в исправительной колонии строгого режима каждый.
Суд установил, что в 2003 году Петрова заказала убийство 23-летнего сына своего бывшего сожителя-москвича, полагая, что их отношения прекратились по его вине. Она обратилась к своему знакомому Кецбая и передала ему $7 тыс. Кецбая выступил в роли посредника и привлек непосредственного исполнителя - Удалова. Удалов приехал в Москву, выследил молодого человека и нанес ему ножевые ранения, однако тот остался жив.
Петрова решила повторить попытку убийства пасынка и вновь обратилась к Кецбая, предложив ему вознаграждение в $20 тыс. Тогда Кецбая договорился с еще двумя жителями Красноярска, которые осенью 2006 года выследили и расстреляли жертву. Уголовное дело в отношении непосредственных исполнителей убийства выделено в отдельное производство, они находятся под стражей в Красноярске, им предъявлено обвинение.