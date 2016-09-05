Почти 100% обращений москвичей по благоустройству парка "Фили" исполнены

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более 98% обращений москвичей было отработано в ходе летнего благоустройства в парке культуры и отдыха "Фили". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парка.

"В летний период мы проводили в парке большой объем работ, связанных с благоустройством территории. Многие недочеты удалось исправить благодаря обращениям москвичей на портал "Наш город". Мы получили где-то около 300 обращений, к настоящему моменту 296 отработаны, остальные в работе", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, основными темами обращений горожан стали ремонт дорожек и тропинок, скамеек, мусорных баков, велодорожек и т.д. "В целом, за лето мы привели в порядок 256 лавочек, 25 информационных щитов, три лестницы, 36 фонарей, 7 км велодорожек", - отметил он.

Парк культуры и отдыха "Фили" расположен на западе Москвы и занимает площадь в 280 га. Ежегодно его посещают более 7,5 млн человек. На территории парка находятся Кунцевское городище, одно из древнейших укрепленных поселений Москвы XXI века, ансамбль усадьбы Нарышкиных в Кунцеве XVII-XIX веков. В настоящее время парк также обладает современной инфраструктурой, включая реконструированную набережную, летний кинотеатр, шахматный клуб, стационарные спортивные площадки, детский городок аттракционов и экстремальный веревочный парк.