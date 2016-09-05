Жилой дом Щапова в Москве включен в реестр объектов культурного наследия

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Департамент культурного наследия Москвы включил жилой дом П.В. Щапова 1867 года постройки в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба департамента.

"Здание, расположенное по адресу ул. Бауманская, д. 58/3, стр. 5, представляет собой образец жилого дома второй половины XIX века. Весь внешний декор производил совершенно необычное для московского жилого дома того времени впечатление и напоминал своим внешним видом итальянское палаццо. Жилой дом Щапова несомненно представляет уникальную историко-культурную, архитектурную и мемориальную ценность", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Емельянова.

История домовладения прослеживается с 80-х годов XVIII века. Как свидетельствует план 1803 года, владение принадлежало графине Екатерине Васильевне Литте. В пожаре 1812 года участок выгорел, земля была разделена на три владения, которые начали застраиваться автономно.

Купец В.И. Щапов выкупил часть земли у наследницы графини Е.В. Литте в 1832 году. В 1867 году В.И. Щапову разрешили возвести каменное строение, выходящее торцом к Демидовскому переулку под конюшню, сараи, погреба и сеновал. Проект выполнил архитектор Александр Осипович Вивьен.

После смерти сына В.И. Щапова Павла, который проживал в этом доме до конца жизни, дом был обращен в Петровско-Лефортовское начальное училище при фабрике Щаповых. В советское время здание использовалось как жилое.