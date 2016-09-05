Замдиректоров школ Москвы научат создавать условия для детей с ограниченными возможностями

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Новая программа переподготовки для заместителей директоров столичных школ откроется в этом году в Московском институте открытого образования (МИОО): в ее рамках слушатели пройдут подготовку по управлению кадрами, процессами, результатами, ресурсами и информацией. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования.

"В связи с многочисленными запросами руководителей образовательных организаций и их заместителей в МИОО пройдет дополнительный набор заместителей руководителей образовательных организаций для прохождения программы профессиональной переподготовки", - говорится в сообщении.

Программа называется "Современный заместитель руководителя образовательной организации", она рассчитана на 360 учебных часов очного обучения. По данным на сайте МИОО, в ее учебный план входят такие разделы как "Эффективное управление ресурсами крупной образовательной организации", "Корпоративная культура и искусство управления педагогическим персоналом", "Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья - ред.)".

Конкурс на программу будет проходить в один этап 21 сентября 2016 года. К участию в нем допускаются заместители руководителей школ топ-500. Потенциальным "современным заместителям" придется написать эссе и решить ситуационную практическую задачу. В эссе объемом не более 1 страницы нужно будет рассказать о своем управленческом кредо, своем представлении о "современном заместителе" и его формуле успеха, инструментах и механизмах управления школой.

В рамках программы слушатели также пройдут пробные испытания по прохождению аттестации на соответствие должности руководителя образовательной организации. Кроме этого, им предоставят стажировку на базе лучших школ Москвы в течение месяца.