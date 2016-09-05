Число московских детей-инвалидов, отдохнувших по льготным путевкам, выросло в три раза

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Число детей с ограниченными возможностями здоровья, отдохнувших по льготным путевкам по линии департамента культуры Москвы этим летом, выросло по сравнению с прошлым годом в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе ГАУК "Мосгортур" (учреждении, подведомственном департаменту культуры и выступившему организатором детского отдыха - прим. ТАСС), подводя итоги летней оздоровительной кампании - 2016.

"В 2016 году с Мосгортуром отдохнуло в три раза больше детей-инвалидов по сравнению с 2015 годом: 5748 детей в детских оздоровительных лагерях и 3307- на базах отдыха в сопровождении родителей", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, в этом году Мосгортур также реализовал специальные проекты по отдыху и оздоровлению детей с ограниченными возможностями. Это "сурдосмены" в лагере "Малаховка" и программа "100 летних дел" в пансионате "Фея 2".

Первая смена в лагере "Малаховка" стала первой инклюзивной сменой лета 2016 года. Среди 360 детей там отдохнули 32 ребенка с нарушением слуха и две девочки с синдромом Дауна. В рамках программы "100 летних дел" отдохнули 40 детей с различными заболеваниями: гемофилия, ДЦП.

Всего этим летом по путевкам Мосгортура отдохнули 56 тыс. московских детей. Для них был организован отдых в оздоровительных лагерях Владимирской, Костромской, Московской, Пензенской, Тульской и Ярославской областей, Краснодарского края (Анапы, Геленджика, Сочи), Кавказских Минеральных Вод, Республики Крым и города Севастополя, а также Республики Беларусь. Детям предложены восемь тематических смен, среди них посвященные чемпионату мира по футболу 2018 года, российскому кино, путешествиям.