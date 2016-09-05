Почти четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Первые осенние дожди в Москве принесли почти четверть месячной нормы осадков. По данным Гидрометцентра РФ, за последние сутки в городе выпало 15 мм осадков.
"Это составляет 23% сентябрьской нормы, равной 65 мм", - уточнил представитель метеослужбы.
Дождь начался в столице в понедельник, когда к Москве приблизился с запада холодный атмосферный фронт.
Наиболее интенсивные дожди пришлись на восток Подмосковья, в Кашине за ночь выпало 15 мм. По данным синоптиков, во вторник в столичном регионе ожидается сухая погода.