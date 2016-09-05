Почти четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Первые осенние дожди в Москве принесли почти четверть месячной нормы осадков. По данным Гидрометцентра РФ, за последние сутки в городе выпало 15 мм осадков.

"Это составляет 23% сентябрьской нормы, равной 65 мм", - уточнил представитель метеослужбы.

Дождь начался в столице в понедельник, когда к Москве приблизился с запада холодный атмосферный фронт.

Наиболее интенсивные дожди пришлись на восток Подмосковья, в Кашине за ночь выпало 15 мм. По данным синоптиков, во вторник в столичном регионе ожидается сухая погода.