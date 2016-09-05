Движение транспорта ограничат в центре Москвы в связи с Крестным ходом

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат во вторник в центре Москвы в связи с поведением религиозных мероприятий, сообщили в пресс-службе столичного УГИБДД.

"В связи с проведением 6 сентября 2016 года религиозных мероприятий с 11.00 до 11.20 мск будет ограничено движение транспорта по улице Петровка от Петровского бульвара до Крапивенского переулка, по Крапивенскому переулку от улицы Петровка до Петровского бульвара, и по Петровскому бульвару (по внутренней стороне Бульварного кольца) от Крапивенского переулка до улицы Петровка", - сказали в полиции.

Госавтоинспекция Москвы просит водителей быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.