В центре Москвы пройдет крестный ход в честь дня памяти святителя Петра

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Православные верующие пройдут крестным ходом вокруг Высоко-Петровского монастыря в Москве. Шествие из года в год проходит в день памяти святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, сообщили в пресс-службе обители.

Ранним утром в Сергиевском храме монастыря состоится "братский водосвятный молебен святителю Петру", а после этого - праздничная литургия, которую возглавит наместник Троице-Сергиевой лавры архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, рассказали в пресс-службе.

После этого пройдет крестный ход. Верующие пронесут главную святыню Высоко-Петровского монастыря - икону святителя Петра с частицей мощей святого - по улице Петровка, Крапивенскому переулку и Петровскому бульвару, обойдя Высоко-Петровский монастырь. На территории монастыря всем будет предложен чай из дровяных русских самоваров с монастырской выпечкой, а также экскурсии по обители.

В 2015 году, когда праздновалось 700-летие основания Высоко-Петровского монастыря, в этот день крестный ход возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вместе с ним от Кремля до Высоко-Петровского монастыря прошли порядка 10 тыс. человек.

День Петровки

В день памяти святителя Петра отмечают день улицы Петровки, названной в честь этого святого. По имеющимся свидетельствам, по прибытии в Москву в 1315 году митрополит Петр прошел от Кремля к возвышенному берегу Неглинки, где и основал монастырь, названный впоследствии в его честь. Он стал первым митрополитом Московским и всея Руси, титул патриарха в России был учрежден только в 1589 году. Среди строителей и благодетелей обители - Дмитрий Донской, великий князь Василий III, царь Алексей Михайлович Романов, император Петр I.

Святитель Петр также известен тем, что перенес из Владимира в Москву митрополичью кафедру. "Именно с этого деяния святителя Петра началось возвышение Москвы как новой столицы русских земель", - отмечают в Московском патриархате.

В 1990-х годах после многолетней реставрации монастырь был открыт и получил статус Патриаршего подворья. С 2009 года в нем была возрождена монашеская жизнь. В этом году на территории Высоко-Петровского монастыря начались раскопки и масштабная реставрация. Проектом предусмотрено провести работы в 11 строениях.

Тайны древней улицы

Вечером улица Петровка станет площадкой для массового квеста. В нем примут участие 300 человек, которые заранее заявили о своем желании разгадать тайны улицы и прошли регистрацию. "Участникам предстоит разгадывать загадки, открывать шкатулки-головоломки, спускаться в подвалы и подниматься на крыши зданий на Петровке", - рассказали в пресс-службе обители. Задания квеста подготовлены на территории от Кутафьей башни Московского Кремля до конца улицы Петровки. Всех участников ждут подарки.

После этого в честь дня улицы Петровки в саду "Эрмитаж" пройдет праздничный концерт. Перед зрителями выступят кавер- группа Amici trio и группа "Парни Саб Ложки".