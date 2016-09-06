Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В центре Москвы пройдет крестный ход в честь дня памяти святителя Петра

Москва
6 сентября, 0:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Верующие пронесут главную святыню Высоко-Петровского монастыря - икону святителя Петра с частицей мощей святого - по улице Петровка, Крапивенскому переулку и Петровскому бульвару
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Православные верующие пройдут крестным ходом вокруг Высоко-Петровского монастыря в Москве. Шествие из года в год проходит в день памяти святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, сообщили в пресс-службе обители.

Ранним утром в Сергиевском храме монастыря состоится "братский водосвятный молебен святителю Петру", а после этого - праздничная литургия, которую возглавит наместник Троице-Сергиевой лавры архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, рассказали в пресс-службе.

После этого пройдет крестный ход. Верующие пронесут главную святыню Высоко-Петровского монастыря - икону святителя Петра с частицей мощей святого - по улице Петровка, Крапивенскому переулку и Петровскому бульвару, обойдя Высоко-Петровский монастырь. На территории монастыря всем будет предложен чай из дровяных русских самоваров с монастырской выпечкой, а также экскурсии по обители.

В 2015 году, когда праздновалось 700-летие основания Высоко-Петровского монастыря, в этот день крестный ход возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вместе с ним от Кремля до Высоко-Петровского монастыря прошли порядка 10 тыс. человек.

День Петровки

В день памяти святителя Петра отмечают день улицы Петровки, названной в честь этого святого. По имеющимся свидетельствам, по прибытии в Москву в 1315 году митрополит Петр прошел от Кремля к возвышенному берегу Неглинки, где и основал монастырь, названный впоследствии в его честь. Он стал первым митрополитом Московским и всея Руси, титул патриарха в России был учрежден только в 1589 году. Среди строителей и благодетелей обители - Дмитрий Донской, великий князь Василий III, царь Алексей Михайлович Романов, император Петр I.

Святитель Петр также известен тем, что перенес из Владимира в Москву митрополичью кафедру. "Именно с этого деяния святителя Петра началось возвышение Москвы как новой столицы русских земель", - отмечают в Московском патриархате.

В 1990-х годах после многолетней реставрации монастырь был открыт и получил статус Патриаршего подворья. С 2009 года в нем была возрождена монашеская жизнь. В этом году на территории Высоко-Петровского монастыря начались раскопки и масштабная реставрация. Проектом предусмотрено провести работы в 11 строениях.

Тайны древней улицы

Вечером улица Петровка станет площадкой для массового квеста. В нем примут участие 300 человек, которые заранее заявили о своем желании разгадать тайны улицы и прошли регистрацию. "Участникам предстоит разгадывать загадки, открывать шкатулки-головоломки, спускаться в подвалы и подниматься на крыши зданий на Петровке", - рассказали в пресс-службе обители. Задания квеста подготовлены на территории от Кутафьей башни Московского Кремля до конца улицы Петровки. Всех участников ждут подарки.

После этого в честь дня улицы Петровки в саду "Эрмитаж" пройдет праздничный концерт. Перед зрителями выступят кавер- группа Amici trio и группа "Парни Саб Ложки".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
15
Собянин: более 20 новых школ и детсадов заработали в Москве 1 сентября
9
Мень: благоустройство в Москве можно ставить в пример другим городам
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обама решил не встречаться с оскорбившим его президентом Филиппин
2
Президентский комитет ПАСЕ в полном составе приезжает в Москву
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Следствие установило личность стрелка, причастного к смерти двух человек в Екатеринбурге
5
Президент РФ Владимир Путин совершит частную поездку в Самарканд
6
Комитет Европарламента проголосовал за отмену виз для граждан Грузии и Косова
7
Гендир "Вымпелкома", совладелец "Ренова" и гендир "Т Плюс" подозреваются в даче взяток
Темы дня
Реклама