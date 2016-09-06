Без осадков и до 20 градусов тепла будет в столичном регионе

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в столичном регионе переменную облачность без осадков. Как сообщили в метеослужбе, будет довольно тепло, хотя и ветрено.
"Температура воздуха в Москве составит 18-20 градусов, по области - от 15 до 20 градусов тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с", - уточнил представитель Росгидромета.
Предстоящей ночью вновь обойдется без дождей. В столице столбики термометров покажут 7-9 градусов, в центре - до 13 градусов тепла. По области будет от 4 до 9 градусов выше ноля. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Днем в среду при облачности с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 16-18 градусов, по области - до 13-18 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.