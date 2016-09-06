Англоязычный онлайн-навигатор по Москве разработали для иностранных туристов

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сайт-навигатор на английском языке создали для иностранных туристов в Москве. Портал discovermoscow.mos.ru пока работает в тестовом режиме, сообщается на сайте столичной мэрии.
"Цель ресурса - рассказать о возможностях города, помочь туристу подготовиться к путешествию в Москву, разобраться, какие документы нужны для оформления визы, где лучше остановиться и попробовать русскую кухню, на каком виде транспорта передвигаться и где купить билеты",- отмечается в сообщении.
На новом сайте шесть основных разделов - о путешествиях, транспорте, визах, безопасности, отелях и еде. В каждом из них приводится подробная информация, необходимая туристу для комфортной поездки в Москву. Например, в разделе "Транспорт" путешественникам не только рассказывают, но и показывают, как выглядит столичное метро с кассами и билетными автоматами, автобусные остановки, транспортные мобильные приложения и так далее.
В разделе "Безопасность" указывают телефон экстренных служб 112, рассказывают об обеспечении безопасности в общественных местах и дают несколько советов по сохранению бдительного внимания за своими вещами.
Discovermoscow.mos.ru работает только как портал, но у него есть удобная мобильная версия. Пока сайт англоязычный, но рассматривается возможность перевести контент и на другие иностранные языки.