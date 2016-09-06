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В Коммунарке построят многоконфессиональный просветительский центр

Москва
6 сентября, 10:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Его составными частями станут православный, мусульманский, буддийский и еврейский религиозные центры
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Многоконфессиональный религиозный центр в Коммунарке, строительство которого начнется в ближайшее время, должен стать примером доброго соработничества различных религиозных общин в деле духовного просвещения членов диаспор и простых москвичей. Об этом во вторник журналистам сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, власти утвердили проект планировки территории, на которой появится многоконфессиональный религиозный центр. "Он разместится на земельном участке площадью около 10 га", - уточнил Жидкин. Он добавил, что составными частями этого комплекса станут православный, мусульманский, буддийский и еврейский религиозные центры. "Площадь каждого здания - по 2 тыс. кв. м", - пояснил глава департамента.

"Представители четырех основных религий сами определят, что им предпочтительнее строить. На мой взгляд, здесь логичнее было бы совместить и религиозную, и просветительскую деятельность", - пояснил Жидкин. В ближайшее время, добавил он, состоятся совещания с представителями конфессий, в ходе которых будут обсуждаться вопросы перспективы создания религиозных центров.

Жидкин напомнил, что многоконфессиональный центр должен стать составной частью большого административно-делового центра в Коммунарке, вокруг которого предполагается масштабное новое строительство - около 5 млн кв. м, в том числе 1,6 млн кв. м жилья.

"По сути, это будет новый небольшой и компактный город, Его население составит более 36 тыс. человек, а рабочих мест будет в два раза больше - 76 тыс.", - резюмировал Владимир Жидкин.

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