Для участников и зрителей форума "Армия-2016" пустят дополнительные электрички

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Участники и гости Международного военно-технического форума "Армия-2016" в Подмосковье могут с 9 по 11 сентября добраться до места проведения мероприятия на электричке. Об этом сообщили в управлении столичной магистрали.

"В дни проведения форума Московская железная дорога (МЖД) вносит изменения в расписание пригородных поездов Белорусского и Киевского направлений", - уточнил представитель МЖД.

Так, 9 сентября на Белорусском направлении МЖД на участке Москва - Кубинка-1 назначается четыре дополнительных электропоезда. 10 и 11 сентября на этот маршрут выйдет 22 дополнительных электропоезда, из них 8 экспрессов, которые будут курсировать с остановками на остановочных пунктах Беговая, Фили, Одинцово и Голицыно. Кроме этого, на участке Голицыно - Кубинка-1 продлевается маршрут следования двум электропоездам, которые будут следовать без промежуточных остановок.

На Киевском направлении 9 сентября на участке Москва - Селятино назначается четыре дополнительных электропоезда, еще две электрички будут дополнительно останавливаться в Селятино. 10 и 11 сентября в график движения на участке Москва - Селятино вводится еще 20 электропоездов, еще двум электропоездам на остановочном пункте Селятино назначены дополнительные остановки.

"Московская железная дорога просит пассажиров, планирующих посетить форум "Армия-2016", заранее ознакомиться с расписанием движения электропоездов на Белорусском и Киевском направлениях. Изменения размещены на вокзалах, остановочных пунктах и на сайте ОАО "РЖД", - отметили в управлении.