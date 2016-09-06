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У московского метро "Теплый стан" построят необычный коммерческий центр с консолями

Москва
6 сентября, 12:00 UTC+3
Консоли выполняются из алюминиевых композитных панелей и над главным входом выполняют роль навеса от осадков
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Здание коммерческого центра с консолями появится у метро "Теплый стан" на юго-западе столицы. Как сообщил во вторник журналистам главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, проект двухэтажного многофункционального центра с консольным завершением утвержден властями столицы, первый этаж здания будет полностью стеклянным.

"Многофункциональный коммерческий центр спроектирован на пересечении Новоясеневского проспекта и улицы Профсоюзная. На первом этаже в нем разместятся выставочно-досуговый центр, кафе, предприятия бытового обслуживания, на втором - административные и технические помещения", - сказал Кузнецов.

"Мы не раз говорили о необходимости развивать в спальных районах такие центры, где люди могли бы получать все необходимое - от покупки продуктов до культурного досуга. Сложная форма этого здания стала вынужденной, поскольку нужно было соблюсти многочисленные ограничения этого небольшого участка. Но архитекторам удалось справиться с ними, и я считаю, проект получился удачный", - подчеркнул главный архитектор столицы.

Как рассказал Кузнецов, весь первый этаж имеет сплошное витринное остекление, а верхняя часть представляет собой ступенчатую структуру. Консоли выполняются из алюминиевых композитных панелей и над главным входом выполняют роль навеса от осадков. В проекте предусмотрены специальные места для размещения рекламы на фасадах, в частности, на парапете кровли, а также благоустройство прилегающей территории. Общая площадь здания составляет порядка 2 тыс. квадратных метров.

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