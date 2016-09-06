Ликсутов: Москва отказалась от эксплуатации автобусов старше четырех лет

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Возраст подвижного состава перевозчиков московского транспортного узла составляет от одного до четырех лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.

"Городской парк наземного транспорта в Москве за 5 лет стал самым молодым и многочисленным в Европе - для москвичей и гостей города уже сегодня работают более 8,5 тыс. новых автобусов, не считая троллейбусов и трамваев. Такое стремительное обновление подвижного состава не происходило ни в одном крупном европейском городе. В этом году в Москве не осталось автобусов старше 4 лет. Еще 2 года, и весь подвижной состав перевозчиков в городе будет оснащен кондиционерами и приспособленным для маломобильных групп пассажиров", - привела пресс-служба слова Ликсутова.

По его словам, сегодня "молодеют" и городские электрички. "Благодаря долгосрочным контрактам мы уже в следующем году у нас будет на 40% обновленный парк пригородных поездов", - отметил заммэра.

По данным Ликсутова, в Стокгольме средний возраст автобусов составляет 8 лет, в Вене - 9 лет, в Лондоне - 7,5 лет. Рекордное обновление произошло в 2016 году с вводом реформы наземного городского транспорта.

До перехода на новую модель работы коммерческие перевозчики использовали подвижной состав со средним возрастом 8,5 лет, сегодня - это уже новый транспорт средней и большой вместимости не старше одного года. Средний возраст автобусов ГУП "Мосгортранс" - 4 года.

Реформа наземного транспорта

С 15 августа в Москве были отменены маршрутки, что привело к повышенной нагрузке на наземный транспорт столицы, который стал работать по единым правилам и стандартам.

В рамках реформы наземного городского пассажирского транспорта город передает коммерческим перевозчикам 211 маршрутов, по которым проводится 63 аукциона. С победителями заключены контракты на пять лет.

В рамках реформы наземного транспорта частные перевозчики инвестировали в обновление автопарка 10 млрд руб.: закуплено около 2000 автобусов разной вместимости. Они распределены по городским маршрутам исходя из пассажиропотока. Таким образом, средний возраст автобуса снизился с 7-9 лет до одного года. В каждом автобусе установлен валидатор, который принимает карту "Тройка", билеты "Единый", ТАТ и "90 минут", а также социальные карты.