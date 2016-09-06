Москва закупит слуховые аппараты для пациентов института оториноларингологии

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Поставку почти 6 тыс. цифровых слуховых аппаратов для пациентов Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л.И. Свержевского разыграют на городских электронных аукционах. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе московского департамента по конкурентной политике.

По словам представителя пресс-службы, стартовая стоимость контракта, который обеспечит аппаратами взрослых и детей, составляет 149 млн рублей. Кроме того, еще 750 сверхмощных аппаратов должны отправиться к пациентам городского детского консультативно-диагностического сурдологического центра Института.

Товар должен быть поставлен в течение 30 дней с момента заключения контракта. Как отметили в контрактной службе заказчика ГКУ "Агентство по закупкам департамента здравоохранения Москвы", начальная стоимость лота была сформирована в соответствии с рыночными предложениями. Кроме того, стартовая стоимость прошла экспертизу Городского агентства управления инвестициями.

Как правило на аналогичных торгах конкурируют 3-4 компании, пояснили в ведомстве заказчика. Согласно последнему аналитическому отчету рынок устройств для компенсации слуха в сегменте слуховых аппаратов заушного типа представлен более чем 10 компаниями-производителями. Торги пройдут 30 сентября 2016 года.