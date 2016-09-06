Более 1 тыс. человек привили от гриппа в пунктах у метро Москвы за сутки

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек прошли вакцинацию от гриппа за первый день работы мобильных прививочных пунктов около входов в метро в Москве. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.
"За первый день работы мобильных прививочных пунктов вакцинацию прошли 1096 человек", - говорится в сообщении.
Акция по бесплатной вакцинации от гриппа стартовала около станций Московского метрополитена 5 сентября. До 1 ноября 2016 года жители столицы смогут бесплатно привиться от гриппа около 24 станций метрополитена.
Вакцинация проводится для всех граждан РФ, достигших 18 лет, с их письменного согласия. Перед прививкой каждый обратившийся проходит медицинский осмотр. Для вакцинации в мобильных пунктах используют отечественный препарат в индивидуальных шприцах. Все привитые от гриппа получат сертификат установленной формы, при себе нужно иметь паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).
С 5 по 11 сентября мобильные прививочные пункты будут установлены у станций метро "Тульская", "Царицыно", "Домодедовская", "Перово", "Преображенская площадь", "ВДНХ", "Петровско-Разумовская", "Речной вокзал", "Бауманская", "Тушинская", "Молодежная" и "Теплый стан".
С 12 по 18 сентября - у станций "Павелецкая", "Дмитровская", "Киевская", "Алтуфьево", "Новокосино", "Планерная", "Семеновская", "Люблино", "Белорусская", "Ясенево", "Новогиреево", "Пражская". Пункты работают по будням с 8:00 до 20:00 мск, в субботу - с 9:00 до 18:00 мск, в воскресенье - с 9:00 до 16:00 мск.