В Москве приостановлена работа фотофиксаторов "Стрелка-Плюс" после нарушения ПДД "тенью"

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Работа серии комплексов фотовидеофиксации "Стрелка-Плюс" после случаев фиксации нарушений ПДД тенью от автомобилей приостановлена в Москве до выяснения причин технического сбоя системы. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко.
"С 30 августа приостановлено действие этих комплексов до тех пор, пока мы не поймем, на какой стадии произошел сбой", - сказал он в ходе открытого выездного заседания Общественного совета при МВД России.
"Это единичные случаи, они не носят массовый характер. До настоящего времени в Москве работало 113 комплексов "Стрелка-Плюс". Они устанавливались в период с 9 мая по 15 августа текущего года", - пояснил Коваленко.
Ранее на одном из автомобильных интернет-порталов появилась фотография, на которой видно, что водитель автомобиля, не нарушая ПДД, движется вместе с основным потоком, при этом тень его машины пересекает сплошную линию. Однако водителю пришел штраф за нарушение правил дорожного движения. В пресс-службе столичного УГИБДД ТАСС сообщили, что полицейские отменят данное штрафное постановление.