Сумма инвестиций в новый полиграфический технопарк в Москве составит более 3,5 млрд рублей

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Общая сумма инвестиций в строящийся полиграфический технопарк на севере Москвы составит более 3,5 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил президент Союза столичных полиграфистов Семен Линович.
"Итоговая сумма инвестиций - 1,95 млрд, без инвестиций в оборудование", - сказал Линович. Сумма инвестиций в оборудование, по его словам, будет обсуждаться дополнительно с резидентами и департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы после завершения строительства.
"Я думаю, это будет еще порядка 1,5 млрд дополнительно", - сообщил Линович.
Соглашение о создании на территории Москвы полиграфического технопарка было подписано в ходе Международной выставки Hannover Messe в апреле 2016 года.