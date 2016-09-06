Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фестиваль "Московское кино" откроет осенний цикл уличных мероприятий

Москва
6 сентября, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
В рамках культурно-анимационной программы планируется провести около 900 творческих, 100 музыкальных и 750 кулинарных мастер-классов, 30 интерактивных лекций, 85 концертов
Материал из 1 страницы
© Михаил Почуев/архив ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Московское кино" пройдет в столице с 9 по 18 сентября и откроет осенний цикл уличных городских мероприятий "Московские сезоны". Об этом сообщил на заседании президиума городского правительства мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 9 по 18 сентября пройдет фестиваль "Московское кино", который приурочен к главному городскому празднику - Дню города", - сказал мэр.

Руководитель городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что фестиваль пройдет на 33 площадках, из которых 23 расположены в центре столицы, а остальные - в округах. Как отметил Немерюк, главным украшением фестиваля станут пять арочных композиций высотой 14 метров и шириной 33 метра на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере и на площади Революции, созданных по мотивам входной группы первой послевоенной ярмарки 1947 года в Москве.

Смотрите также
Фестиваль "Московское кино" откроется на 33 площадках столицы

"10-11 сентября на Тверской улице и на улице Охотный ряд развернется масштабная экспозиция, приуроченная к Году российского кино и празднованию Дня города", - отметил Немерюк. По его словам, на десяти тематических площадках от Козицкого переулка до Манежной площади покажут фильмы, снятые о Москве либо в Москве - "Свинарки и пастух", "Иван Васильевич меняет профессию", "Война и мир", "Место встречи изменить нельзя". "Одной из площадок, задействованных в День города, станет площадка "Снимаем кино" на Охотном ряду, где любой желающий сможет принять участие в съемках сцен из фильма "Стиляги".

"Оформление фестивальных площадок будет включать как традиционные объекты "Московских сезонов" (тантамарески, навигационные карты), так и новые тематические элементы - красочные ярмарочные арки, афиши кинокартин. Будет работать фестивальный сферический кинотеатр", - отметил Немерюк. Площадки фестиваля будут украшены тематическими шале, яркими арт-объектами, гости фестиваля увидят 250 цветочных композиций, 46 тантамаресок. В рамках культурно- анимационной программы фестиваля планируется провести около 900 творческих, 100 музыкальных и 750 кулинарных мастер-классов, 30 интерактивных лекций, 85 концертов творческих коллективов.

По словам Немерюка, цикл "Московские сезоны" продолжится фестивалем "Золотая осень" - с 23 сентября по 9 октября. Зимой пройдет фестиваль "Путешествие в Рождество", который начнет работу 16 декабря и продлится до февраля 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
15
Собянин: более 20 новых школ и детсадов заработали в Москве 1 сентября
9
Мень: благоустройство в Москве можно ставить в пример другим городам
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
2
У блогера, ловившего покемонов в храме на Урале, обнаружили шпионскую авторучку
3
СМИ: президент Филиппин сожалеет о своем высказывании по поводу Обамы
4
Президентский комитет ПАСЕ в полном составе приезжает в Москву
5
Девочка, жестоко избитая в пригороде Читы, скончалась в больнице
6
Собянин: эстакада на Липецкой улице Москвы уберет "вечную пробку"
7
Спасатели поймали львенка, гулявшего по центру Уфы
Темы дня
Реклама