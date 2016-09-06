Москвичи смогут измерить свой рост в лосях и ежах

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Жители Москвы смогут измерить рост в лосях, лисах и ежах, сравнить размах рук с параметрами крыльев пернатых, а также познакомиться со следами обитателей природных территорий на новой образовательной интерактивной площадке в Крюковском лесопарке Зеленограда. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Площадка состоит из трех интерактивных элементов - "Звери большие и малые" ("Ростомер"), "Крылатая панорама" ("Крыломер") и "Следы зверей", - уточнили в пресс- службе, добавив, что интерактивная площадка заработала в одном из самых популярных мест Крюковского лесопарка - на территории вольерного комплекса "Дом лани".

"Яркие и красочные элементы площадки раскроют юным исследователям много интересного о зверях и птицах", - уверены в пресс-службе.

Ранее о создании граффити-ростомеров в виде животных сообщили в Московском зоопарке. Посетители зоосада могут сравнить свой рост с ростом уссурийского тигра, розового фламинго, полярного медведя и других зверей.

Граффити-ростомерами расписали стену здания слева от главного входа в зоопарк. На ней изображены животные в натуральную величину и указаны их реальные размеры, также рядом с ними появилась линейка для измерения роста человека. Общая площадь рисунка - 110 кв метров. Самые крупными среди изображенных животных - слон и жираф, а самой маленькой единицей измерения стал сурикат, длина тела которого не превышает 30 сантиметров.

До этого стены зоопарка художники-райтеры украсили изображениями зайца, енота и красной панды. Также в парке обновили и мусорные урны. Из темно-зеленых неприметных баков сделали яркие арт-объекты, которые своей окраской подсказывают, чей вольер находится поблизости. Например, рядом с черно-белыми урнами обитают зебры, а с пятнистыми - леопарды.