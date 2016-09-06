Из ТЦ в Москве эвакуировали людей из-за тлеющего на стене здания утеплителя

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. В торговом центре (ТЦ) "Город" на юго-востоке Москвы из-за тлеющего утеплителя на наружной стене здания эвакуировано 500 человек. Возгорание утеплителя ликвидировано, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
"Из-за задымления помещений центра и в целях безопасности из здания была проведена эвакуация 500 посетителей и сотрудников центра. В настоящее время тление утеплителя полностью ликвидировано", - сказали в пресс-службе, отметив, что причина возгорания устанавливается.
Во вторник на наружной стене здания ТЦ по адресу Рязанский проспект, 2 произошло возгорание утеплителя с последующим тлением на общей площади 20 кв.м.