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Из ТЦ в Москве эвакуировали людей из-за тлеющего на стене здания утеплителя

Москва
6 сентября, 14:38 дата обновления: 6 сентября, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
В настоящее время тление полностью ликвидировано
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. В торговом центре (ТЦ) "Город" на юго-востоке Москвы из-за тлеющего утеплителя на наружной стене здания эвакуировано 500 человек. Возгорание утеплителя ликвидировано, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Из-за задымления помещений центра и в целях безопасности из здания была проведена эвакуация 500 посетителей и сотрудников центра. В настоящее время тление утеплителя полностью ликвидировано", - сказали в пресс-службе, отметив, что причина возгорания устанавливается.

Во вторник на наружной стене здания ТЦ по адресу Рязанский проспект, 2 произошло возгорание утеплителя с последующим тлением на общей площади 20 кв.м.

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