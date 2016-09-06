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Театральный велозаезд пройдет в Москве в День города

Москва
6 сентября, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Участники велосипедной прогулки смогут услышать последние новости нового театрального сезона и малоизвестные подробности о тех местах, по которым проходит маршрут заезда
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Новый театральный сезон в Москве откроется символическим велозаездом артистов и зрителей столичных театров "ТеатРалли" в рамках празднований Дня города 11 сентября. Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта, все собранные средства с благотворительного велособытия пойдут на поддержку ветеранов отечественной театральной сцены.

"Вместе с артистами разных поколений на велосипеды сядут и столичные чиновники - руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов и руководитель департамента культуры Александр Кибовский. Первый театральный велозаезд пройдет по велополосам Бульварного кольца и будет сопровождаться специальной программой "Байки театрального заезда". Участники велосипедной прогулки по центру Москвы смогут услышать последние новости нового театрального сезона и малоизвестные подробности о тех местах, по которым проходит маршрут заезда", - сказали в пресс-службе.

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Мероприятие пройдет при поддержке столичных департамента транспорта и департамента культуры, Министерства транспорта РФ. Организаторы обращают внимание, что автомобильное движение по Бульварному кольцу на период проведения акции перекрываться не будет, принять участие в первом "ТеатРалли" вместе с артистами театра смогут только зарегистрированные пользователи старше 18 лет.

Среди участников велозаезда, организованного благотворительным фондом поддержки деятелей искусств "Артист", будут известные российские актеры и студенты московских театральных вузов. Свое участие в акции подтвердили Театр Наций, МХТ имени Чехова, Театр на Таганке, Театр имени Пушкина, Театр на Малой Бронной, Московский Губернский театр и другие.

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