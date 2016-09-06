Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Средний чек ресторанных площадок на Тверской в День города не превысит 400 рублей

Москва
6 сентября, 17:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
На праздничных площадках можно будет попробовать метеориты с соусом тартар, космоплов, жемчужную кашу с крольчатиной, старорусский капустник и т. д.
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Меню ресторанов, расположенных на десяти площадках на Тверской улице в День города в Москве, будет составлено в расчете на среднего потребителя, стандартный чек составит 350-400 руб. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Смотрите также
В День города на Тверской будет работать десять площадок, посвященных любимым кинофильмам

"Меню всех наших ресторанных площадок рассчитано на средний уровень, средний чек не должен превышать 350-400 руб.", - сказал Немерюк на презентации программы празднования Дня города в Москве.

Ранее сообщалось, что 10 и 11 сентября на десяти площадках от Козицкого переулка до Манежной площади москвичей ждут бесплатные кинопоказы, встречи с известными актерами и режиссерами, увлекательные анимационные программы и специальное киноменю от московских шеф-поваров.

В интерактивной зоне "Гостья из будущего" можно будет попробовать рыбные метеориты с соусом тартар, бутерброд-космодром с телячьим окороком на вертеле, спринг-ролл "Миелофон" и космоплов.

Смотрите также
Несколько улиц в Москве станут пешеходными во время празднования Дня города

На площадке фильма "Иван Васильевич меняет профессию" - заморскую баклажанную икру, паштет из кролика, старорусский капустник, шурубарки (пельмени с мясом), жемчужную кашу с крольчатиной, кулебяки и пряники.

На площадке картины "Я шагаю по Москве" гостям предложат блюда советской Москвы: ежики из говядины, салат оливье, фаршированный перец, творожную запеканку со сметаной, эклеры с заварным кремом, торты "Птичье молоко" и "Прага". Буфетчицы встретят посетителей на площадке фильма "Цирк". Здесь можно будет попробовать мороженое в советских креманках, сладкую вату и лимонад "Ситро".

Поклонников ленты "Стиляги" накормят сэндвичами, хот-догами, горячей кукурузой, попкорном и картошкой фри. Также на площадке можно будет найти газировку самых разных сортов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
15
Собянин: более 20 новых школ и детсадов заработали в Москве 1 сентября
9
Мень: благоустройство в Москве можно ставить в пример другим городам
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
2
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
3
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
4
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
5
"Объем бедствия сумасшедший": глава Крыма оценил масштаб самостроя на побережье
6
Резервный фонд за август уменьшился до 2,09 трлн рублей
7
Пять машин и мотоцикл столкнулись на северо-востоке Москвы
Темы дня
Реклама