Средний чек ресторанных площадок на Тверской в День города не превысит 400 рублей

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Меню ресторанов, расположенных на десяти площадках на Тверской улице в День города в Москве, будет составлено в расчете на среднего потребителя, стандартный чек составит 350-400 руб. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
"Меню всех наших ресторанных площадок рассчитано на средний уровень, средний чек не должен превышать 350-400 руб.", - сказал Немерюк на презентации программы празднования Дня города в Москве.
Ранее сообщалось, что 10 и 11 сентября на десяти площадках от Козицкого переулка до Манежной площади москвичей ждут бесплатные кинопоказы, встречи с известными актерами и режиссерами, увлекательные анимационные программы и специальное киноменю от московских шеф-поваров.
В интерактивной зоне "Гостья из будущего" можно будет попробовать рыбные метеориты с соусом тартар, бутерброд-космодром с телячьим окороком на вертеле, спринг-ролл "Миелофон" и космоплов.
На площадке фильма "Иван Васильевич меняет профессию" - заморскую баклажанную икру, паштет из кролика, старорусский капустник, шурубарки (пельмени с мясом), жемчужную кашу с крольчатиной, кулебяки и пряники.
На площадке картины "Я шагаю по Москве" гостям предложат блюда советской Москвы: ежики из говядины, салат оливье, фаршированный перец, творожную запеканку со сметаной, эклеры с заварным кремом, торты "Птичье молоко" и "Прага". Буфетчицы встретят посетителей на площадке фильма "Цирк". Здесь можно будет попробовать мороженое в советских креманках, сладкую вату и лимонад "Ситро".
Поклонников ленты "Стиляги" накормят сэндвичами, хот-догами, горячей кукурузой, попкорном и картошкой фри. Также на площадке можно будет найти газировку самых разных сортов.