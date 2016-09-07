Солнечно и до 21 градуса тепла будет в столичном регионе

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сухая комфортная погода ожидается в среду в столичном регионе.
"Будет солнечно, без осадков", - уточнили в Росгидромете. Температура воздуха в Москве составит 18-20 градусов, по области - от 16 до 21 градуса тепла. Ветер западный, 5-10 м/с.
Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В Москве столбики термометров покажут 11-13 градусов, по области - 8-13 выше нуля. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, порывы до 12-17 м/с.
Днем в четверг характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В столице воздух прогреется до 16-18 градусов, по области - до 13-18 градусов тепла. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, порывы до 12-17 м/с.