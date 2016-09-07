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Мосгортранс: ни один из маршрутов общественного транспорта в центре столицы не исчезнет

Москва
7 сентября, 8:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
После окончания работ по программе "Моя улица" частота движения будет увеличена в три-четыре раза
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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Частота движения наземного общественного транспорта в центре Москвы увеличится в ближайшее время в три-четыре раза, при этом ни один маршрут не будет снят. Об этом сообщил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов в интервью, опубликованном сегодня на сайте столичной мэрии.

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"Ни один из маршрутов общественного транспорта в центре не исчезнет. После окончания работ по программе "Моя улица" этого года и к запуску движения на обновленном Кремлевском кольце мы получим дополнительную выделенную полосу от Лубянки до Большого Каменного моста и сможем увеличить частоту движения транспорта на маршрутах. Уже с сентября в центральной части города на различных направлениях добавится почти 80 единиц подвижного состава - автобусов и троллейбусов. Частота движения общественного транспорта в центре вырастет в три-четыре раза", - сообщил Михайлов и добавил, что у горожан появится возможность быстро и напрямую из отдаленных районов столицы доехать до центра.

По его словам, программа благоустройства "Моя улица" не заканчивается в 2016 году, и город продолжит, в зависимости от ввода новых выделенных полос, создавать транспортные связи от МКАД до любой центральной улицы города.

Введение новых выделенок - планы следующего года, отметил Михайлов. "Но мы уже в этом году свяжем МКАД по Ленинскому проспекту со станцией метро "Лубянка", - добавил он.

С запуском выделенной полосы на Кремлевском кольце 144-й маршрут ("Теплый стан" - "Болотная площадь") будет продлен до станции "Лубянка", интервал движения автобусов составит пять-семь минут.

СПЕЦПРОЕКТ
Улица с обложки
Специальный проект ТАСС о масштабной программе благоустройства Москвы "Моя улица"

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