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Асфальт на 43 дорогах Москвы поменяли по программе "Моя улица"

Москва
7 сентября, 9:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Еще на 20 трассах обновили разметку. В настоящее время работы по капитальному ремонту проезжей части ведутся на 13 участках
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Дорожники в рамках программы благоустройства обновили на 43 московских дорогах почти полмиллиона квадратных метров асфальта. На 20 улицах появилась новая разметка, сообщается в среду на сайте столичной мэрии.

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"Капитальный ремонт проезжей части завершили на 43 участках, которые вошли в программу "Моя улица" в этом году. На них отремонтировали дорожное основание, поправили профиль улицы, уложили два слоя нового асфальта. Покрытие заменили более чем на 450 тыс. квадратных метрах дорог", - отмечается в сообщении. Так, ремонт проезжей части завершили в, частности, в Романовом, Вознесенском переулках, на четной стороне Тверского бульвара, на площади Арбатские Ворота, на участке Тверской от Моховой улицы до Пушкинской площади, на Новом Арбате и других улицах.

Еще по двум десяткам адресов обновили разметку. "Разметку наносят спустя две недели после укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, когда с поверхности дороги уже сходит верхняя тонкая пленка битума", - пояснили в ГБУ "Автомобильные дороги". Благодаря этому происходит более крепкое сцепление пластика, используемого для нанесения разметки, с верхним слоем асфальта. Кроме того, разметка сохраняет свою яркость и отражающие свойства.

Для дорожных линий используют термопластик белого и желтого цветов. Чтобы разметка была видна ночью, ее покрывают светоотражающими стеклянными шариками. Сейчас работы по капитальному ремонту проезжей части ведутся еще на 13 участках: Таганской площади, улице Серафимовича, в Якиманском проезде, на улице Малая Якиманка, на Таганской улице. Завершить все работы планируется в сентябре. Сроки окончания ремонта будут зависеть от погоды.

Работы по нанесению разметки сейчас проводят на Никитском, Тверском, Петровском и Сретенском бульварах, на улице Малая Дмитровка и Народной улице. Кроме того, к Дню города (10-11 сентября) и первому параду городской техники разметку нанесут на участке Садового кольца от Смоленской площади до улицы Малая Дмитровка.

В целом работы по благоустройству завершены уже почти на всех улицах, вошедших в программу этого года. Двадцать девять из них полностью открыты для пешеходов и автомобилистов, там сняты все ограждения, которые устанавливали на время ремонта. В программу благоустройства этого года вошли 60 улиц.

СПЕЦПРОЕКТ
Улица с обложки
Специальный проект ТАСС о масштабной программе благоустройства Москвы "Моя улица"

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