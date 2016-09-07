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С начала года в наземном транспорте Москвы выявили 50 тыс. безбилетников

Москва
7 сентября, 9:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Также изъято более 14 тыс. неправомерно использованных социальных карт.
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Контролеры наземного общественного транспорта выявили с начала 2016 года 50 тыс. безбилетников. Об этом сообщил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

"Контролеры с начала года выявили 50 тысяч безбилетных пассажиров", - сказал он в интервью, опубликованном в среду на сайте столичной мэрии.

Вместе с тем Михайлов отметил, что у "Мосгортранса" достаточно "эффективно" получается бороться с проблемой незаконного использования социальных карт, дающих право бесплатного проезда. "С начала года было изъято более 14 тыс. неправомерно использованных социальных карт. К сожалению, люди все еще ездят по чужим социальным картам. Обычно берут их у своих родителей или дедушек и бабушек", - пояснил глава "Мосгортранса".

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