С начала года в наземном транспорте Москвы выявили 50 тыс. безбилетников

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Контролеры наземного общественного транспорта выявили с начала 2016 года 50 тыс. безбилетников. Об этом сообщил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.
"Контролеры с начала года выявили 50 тысяч безбилетных пассажиров", - сказал он в интервью, опубликованном в среду на сайте столичной мэрии.
Вместе с тем Михайлов отметил, что у "Мосгортранса" достаточно "эффективно" получается бороться с проблемой незаконного использования социальных карт, дающих право бесплатного проезда. "С начала года было изъято более 14 тыс. неправомерно использованных социальных карт. К сожалению, люди все еще ездят по чужим социальным картам. Обычно берут их у своих родителей или дедушек и бабушек", - пояснил глава "Мосгортранса".