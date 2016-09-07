В центре Москвы отреставрируют главный дом усадьбы XIX века в Крапивенском переулке

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Главный дом усадьбы XIX века в центре Москвы будет отреставрирован и приспособлен под размещение офисов. Об этом в среду сообщили в пресс- службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвеста).
"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) одобрила проект градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по адресу: Крапивенский пер., вл. 3, стр. 1 (ЦАО) для реставрации объекта под офисы. В настоящее время по указанному адресу расположен объект культурного наследия "Главный дом, начало XIX в., 1829 г., 1848 г.", который входит в ансамбль "Усадьба Ф. Я. Гасса - И. Н. Иванова - Катуаров, XIX в.". Площадь существующего строения составляет 395 кв. м", - сказали в пресс-службе.
По словам ответственного секретаря ГЗК, председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, "проектная документация на реставрацию здания будет согласована с уполномоченным органом в сфере охраны объектов культурного наследия, поскольку указанный объект является памятником".
После завершения реставрационных работ в здании будут расположены офисы, что соответствует основному виду разрешенного использования земельного участка, пояснили в пресс-службе.