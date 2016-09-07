В Москве открыли новый отдел ЗАГС, где можно зарегистрировать браки с иностранцами

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. В Москве открылся Шипиловский отдел ЗАГС, который станет вторым в городе местом, где будут регистрироваться браки с иностранными гражданами из стран дальнего зарубежья. Об этом в среду на его торжественном открытии сообщила глава городского управления ЗАГС Ирина Муравьева.
"Для органов ЗАГС столицы это огромное событие, потому что за последние 30 лет в Москве не было построено ни одного специального учреждения ЗАГС", - отметила Муравьева.
По ее словам, в последний раз в столице здание органов ЗАГС было спроектировано и построено в 1987-1988 годах на Ялтинской улице. "Скажу искренне, я не верила, что такое красивое учреждение можно было построить так быстро, но эта работа была выполнена, за что огромное спасибо строителям", - добавила она.
В свою очередь префект Южного административного округа столицы Алексей Челышев сообщил, что вблизи нового отделения ЗАГС проживает около 500 тыс. человек, которые будут пользоваться услугами этого отдела. "Я хочу, чтобы в этом ЗАГСе регистрировались только счастливые браки и чтобы у вас не было разводов", - подчеркнул Челышев.