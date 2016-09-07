В День города более 30 улиц Москвы станут пешеходными

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московские власти опубликовали полную карту перекрытий дорог во время празднования Дня города 10-11 сентября. Как сообщается в среду на сайте столичной мэрии, Тверская улица, Садовое кольцо, бульвары и старинные московские переулки будут доступны для прогулок все праздничные дни.

"В дни празднования 869-летия Москвы несколько десятков улиц в центре города откроют для променада. Также часть улиц во всех районах будет отдана для проведения праздничных мероприятий - концертов, театрализованных представлений, велозаезда, благотворительного фестиваля, фейерверков и парада городской техники", - отмечается в сообщении.

С 8 по 13 сентября в городе ожидаются временные перекрытия автомобильного движения. По ряду направлений будут пущены альтернативные маршруты общественного транспорта. С 23:59 8 сентября и до 18:00 мск 9 сентября, а также с 06:00 12 сентября по 06:00 мск 13 сентября будет ограничено движение на крайних правых полосах Тверской улицы (от Моховой до Пушкинской площади) по обеим сторонам. Также нельзя будет проехать на автомобиле по крайней правой полосе улицы Охотный Ряд на участке от Тверской до Большой Дмитровки. Движение общественного транспорта сохранится.

Праздничные перекрытия

Участок Тверской от Моховой улицы до Пушкинской площади перекроют полностью для автомобилей и общественного транспорта с 18:00 9 сентября до 06:00 мск 12 сентября для проведения праздничных мероприятий.

С 18:00 9 сентября до 06:00 мск 12 сентября для транспорта будут полностью закрыты Моховая улица (от Воздвиженки до Тверской) и Театральный проезд (от Тверской до Петровки). Большая Никитская улица (от Романова переулка до Моховой) будет перекрыта с 00:00 10 сентября до 06:00 12 сентября.

Пешеходными с 18:00 9 сентября до 06:00 12 сентября станут девять московских переулков: Никитский, Газетный, Брюсов, Леонтьевский, Козицкий, Георгиевский, Глинищевский, Малый Гнездниковский, Большой Гнездниковский. На это же время откроют для прогулок Шведский тупик (от Леонтьевского переулка до Малого Гнездниковского).

Для проведения фестиваля благотворительных фондов 10 сентября с 12:00 до 17:00 полностью перекроют Цветной бульвар и Трубную площадь. Также в этот день закрыт для транспорта с 08:00 до 17:00 разворот перед Садовым кольцом с четной стороны Цветного бульвара на нечетную сторону.

В ЮВАО 10 сентября пройдет легкоатлетический кросс "Выхинское кольцо - 2016". Поэтому с 10:40 до 12:20 будут перекрыты участок Ташкентской улицы (от дома 27, корпус 1 до Ферганской улицы), участок Ферганской улицы (от Ташкентской до Сормовской), а также Сормовская улица.

Перекрытия с связи с запуском фейервкрков

Кроме того, 10 сентября будут введены краткосрочные ограничения движения транспорта из-за запуска праздничных фейерверков в следующих местах: на Москворецкой набережной - с 21:50 до 22:10; в Вологодском проезде - с 21:50 до 22:10; на улице Федосьино - с 21:50 до 22:10; на улице Кадырова - с 17:00 до 22:30 мск.

С 12:00 10 сентября до 23:00 мск того же дня движение закроют на улице Богданова от дома № 50 до Солнцевского проспекта. Также закрытыми для автотранспорта 10 сентября с 08:00 до 14:00 мск будут улица Ильинка и Биржевая площадь.

Петровку (от Театрального проезда до Страстного бульвара) и Большую Дмитровку перекроют 10 и 11 сентября с 08:00 до 23:00 мск.

Велозаезд и парад техники

11 сентября в городе пройдет благотворительный велозаезд. Он стартует в 10:30 мск. Велосипедисты поедут по следующему маршруту: Петровка - Страстной бульвар - Петровский бульвар - Рождественский бульвар - Сретенский бульвар - Тургеневская площадь - Сретенский бульвар - Рождественский бульвар - Петровский бульвар - улица Петровка.

На этих участках также будет полностью перекрыто автомобильное движение. Дорогу будут открывать по мере прохождения колонны велосипедистов.

В центре 11 сентября пройдет парад городской техники. Из-за парада с 05:40 утра до 21:00 мск будут перекрыты Звенигородское шоссе на участке от Красногвардейского бульвара до Красной Пресни, а также улицы Красная Пресня и Баррикадная. С13:00 до 17:00 мск полностью перекроют движение на Садовом кольце.

Парадная колонна из более чем из 650 автомобилей начнет движение в 13:00 мск на Новинском бульваре и пройдет по Садовому кольцу. После его завершения зрители смогут увидеть самые важные автомобили городских служб на выставке, которая начнет работу в 17:00 мск на улице Красная Пресня.

Изменения маршрутов наземного транспорта

На время празднования Дня города также изменятся маршруты общественного транспорта. Так, маршрут автобуса № 12ц сократят: транспорт будет курсировать между дворцом спорта "Мегаспорт" и Белорусским вокзалом. До "Китай- города", как обычно, автобус в эти дни не поедет. На автобусе Т1 пассажиров довезут от метро "Нагатинская" до кинотеатра "Ударник" и обратно. Дальше, до Боткинской больницы, он не поедет. Маршруты автобусов Т15 и Т31 будут ходить с возможными задержками.

День города в Москве будет отмечаться 10 и 11 сентября. Более 1 тыс. мероприятий пройдут по всей столице. Одним из главных мест празднования станет Тверская улица.