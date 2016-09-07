Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Автомобилисты Москвы поехали быстрее на 8% после отказа от дублирующих маршрутов автобусов

Москва
7 сентября, 9:41 UTC+3
По словам заммэра столицы, количество автобусов на маршрутах теперь точно рассчитано с учетом пассажиропотока, благодаря чему удается разгрузить улично-дорожную сеть
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Отказ от дублирующих автобусных маршрутов позволил увеличить скорость движения транспорта на ключевых пересадочных узлах в Москве на 8%. Об этом в среду сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Уменьшение количества дублирующих маршрутов коммерческих перевозчиков в часы пик позволило увеличить скорость движения транспорта на ключевых пересадочных узлах с 15 августа по сегодняшний день на 8%", - сказал он.

Смотрите также
Мосгортранс: ни один из маршрутов общественного транспорта в центре столицы не исчезнет

По словам заммэра, в результате реформы наземного транспорта количество автобусов на маршрутах теперь точно рассчитано с учетом пассажиропотока, благодаря чему удается разгрузить улично-дорожную сеть. "Новые автобусы не отстаиваются на остановках в ожидании пассажиров, а четко выполняют расписание. Сегодня новая транспортная модель позволяет корректировать расписание движения автобусов в зависимости от загруженности остановочных пунктов и данных с валидаторов", - пояснил он.

Ликсутов отметил, что москвичи все чаще пользуются новыми автобусами. За август пассажиропоток на коммерческих маршрутах вырос на 28%, новые автобусы перевезли почти 15 млн человек. "Пассажиропоток будет только расти с учетом увеличения выпуска подвижного состава на всех городских маршрутах и досрочного перехода на зимнее расписание", - подчеркнул собеседник агентства.

В этом году все коммерческие перевозчики в Москве перешли на новую схему работы. Устаревшие маршрутки, где оплатить проезд можно было только наличными, заменены на комфортабельные коммерческие автобусы. Во всех коммерческих автобусах принимаются к оплате все городские билеты ("Тройка", ТАТ, "Единый", "90 минут"), а московские льготники могут бесплатно проезжать по социальной карте москвича в любом городском автобусе.

Смотрите также

Встречную выделенную полосу запустят на Кремлевском кольце с 1 октября
Протяженность выделенных полос в Москве в сентябре увеличится на 22 км
По Тверской улице Москвы пустят троллейбусы, способные ездить автономно

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Собянин: эстакада на Липецкой улице Москвы уберет "вечную пробку"
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
15
Собянин: более 20 новых школ и детсадов заработали в Москве 1 сентября
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Директор института КемГУ и два его зама уволены из-за фото полуголых первокурсников
2
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
3
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
4
В Дагестане уничтожены четыре боевика
5
Филипп Киркоров выступил в поддержку Дональда Трампа
6
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
7
Минторг США расширяет санкционный список в отношении России
Темы дня
Реклама