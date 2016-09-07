Автомобилисты Москвы поехали быстрее на 8% после отказа от дублирующих маршрутов автобусов

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Отказ от дублирующих автобусных маршрутов позволил увеличить скорость движения транспорта на ключевых пересадочных узлах в Москве на 8%. Об этом в среду сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"Уменьшение количества дублирующих маршрутов коммерческих перевозчиков в часы пик позволило увеличить скорость движения транспорта на ключевых пересадочных узлах с 15 августа по сегодняшний день на 8%", - сказал он.
По словам заммэра, в результате реформы наземного транспорта количество автобусов на маршрутах теперь точно рассчитано с учетом пассажиропотока, благодаря чему удается разгрузить улично-дорожную сеть. "Новые автобусы не отстаиваются на остановках в ожидании пассажиров, а четко выполняют расписание. Сегодня новая транспортная модель позволяет корректировать расписание движения автобусов в зависимости от загруженности остановочных пунктов и данных с валидаторов", - пояснил он.
Ликсутов отметил, что москвичи все чаще пользуются новыми автобусами. За август пассажиропоток на коммерческих маршрутах вырос на 28%, новые автобусы перевезли почти 15 млн человек. "Пассажиропоток будет только расти с учетом увеличения выпуска подвижного состава на всех городских маршрутах и досрочного перехода на зимнее расписание", - подчеркнул собеседник агентства.
В этом году все коммерческие перевозчики в Москве перешли на новую схему работы. Устаревшие маршрутки, где оплатить проезд можно было только наличными, заменены на комфортабельные коммерческие автобусы. Во всех коммерческих автобусах принимаются к оплате все городские билеты ("Тройка", ТАТ, "Единый", "90 минут"), а московские льготники могут бесплатно проезжать по социальной карте москвича в любом городском автобусе.