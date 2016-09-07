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На юге Москвы после реконструкции возобновлено движение пяти трамвайных маршрутов

Москва
7 сентября, 10:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
Новые рельсы уложены с применением шумопоглощающих технологий, что позволяет сделать движение трамваев более комфортным для пассажиров и менее заметным для жителей близлежащих домов
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Этап программы реконструкции трамвайных путей завершен на Варшавском шоссе, Симферопольском бульваре и Чертановской улице в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта, в связи с этим возобновлено движение трамваев пяти маршрутов.

"Трамваи 1, 3, 16, 35, 47 вновь работают для более 100 тыс. пассажиров на юге столицы", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что за последние пять лет в столице выполнен ремонт свыше 140 км одиночного трамвайного пути. Новые рельсы укладываются только с применением шумопоглощающих технологий, что позволяет сделать движение трамваев более комфортным для пассажиров и менее заметным для жителей домов, расположенных вблизи трамвайных линий. За счет укладки рельсов без верхнего покрытия исключается возможность выезда автомобилей на обособленные пути - это обеспечивает безопасность пассажиров на остановках.

Кроме того, в программу реконструкции трамвайных путей входит обновление остановочных павильонов и посадочных платформ. "Для удобства маломобильных граждан обеспечивается беспрепятственный заезд инвалидов-колясочников, устанавливаются пандусы и наземные тактильные указатели", - добавили в пресс-службе.

Концепция развития трамвайного движения в столице также включает в себя обновление подвижного состава. Так, в ближайшие три года парк ГУП "Мосгортранс" пополнится 300 трамваями. Новый транспорт будет полностью адаптирован для проезда маломобильных граждан, а также оборудован системами кондиционирования и отопления, камерами видеонаблюдения и спутниковой навигацией.

"Уже до конца 2016 года будет реконструировано 50 км трамвайных линий. Обновление путей выполняется с учетом всех современных требований комфорта и безопасности. В короткие сроки мы реконструировали 18,5 км одиночного пути на Варшавском шоссе, Симферопольском бульваре и Чертановской улице", - привела пресс-служба слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

По его словам, применение современных шумопоглощающих технологий и использование износостойких шпал повысят надежность и удобство проезда для более чем 100 тыс. пассажиров, пользующихся маршрутами на этих улицах.

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