Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы ежегодно экономят около 1,9 млрд рублей на печати проездных билетов

Москва
7 сентября, 10:04 UTC+3
По словам Максима Ликсутова, этого удалось добиться за счет введения нового тарифного меню и роста популярности электронной транспортной карты "Тройка"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы экономят ежегодно около 1,9 млрд рублей на печати проездных билетов. Как сообщил в среду ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов, этого удалось добиться за счет введения нового тарифного меню для проезда в общественном транспорте и роста популярности электронной транспортной карты "Тройка".

"Экономия на выпуске проездных билетов ежегодно составляет 1,9 млрд руб. Этого удалось достичь за счет введения нового тарифного меню и роста популярности карты "Тройка" как многоразового билета", - сказал он.

По словам заммэра, после введения нового билетного меню за три года количество обращений в кассы метро снизилось на 31%. "В первом квартале 2013 года в кассы метро обратились 64,7 млн пассажиров, в этом году за такой же период их стало уже 44,7 млн, также на 60% снизилось количество пассажиров, покупающих билеты у водителей", - уточнил собеседник агентства. При этом рост пассажиропотока вырос на 5,3%.

Транспортная карта "Тройка" заработала 2 апреля 2013 года. Она представляет собой электронный кошелек для проезда на столичном общественном транспорте. Пополнить баланс карты "Тройка" можно более чем в 50 тыс. точках, в том числе через интернет.

"Тройку" можно использовать не только на транспорте, но и для оплаты городских сервисов: Московский зоопарк, Планетарий, зимой - катки. Карту можно получить в кассах столичного метрополитена, Мосгортранса, в кассах пригородных поездов ОАО "ЦППК" и ОАО "МТППК". По данным Департамента транспорта на 1 августа, в Москве выдано более 8 млн карт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Собянин: эстакада на Липецкой улице Москвы уберет "вечную пробку"
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
4
Мэр Москвы открыл новое здание суда в Щербинке
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Астахов прокомментировал скандал вокруг московской школы N57
2
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
3
Россия может купить крылатые ракеты BrahMos
4
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
5
В Дагестане ликвидированы главарь бандгруппы и пять боевиков
6
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
7
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
Темы дня
Реклама