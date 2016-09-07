Власти Москвы ежегодно экономят около 1,9 млрд рублей на печати проездных билетов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы экономят ежегодно около 1,9 млрд рублей на печати проездных билетов. Как сообщил в среду ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов, этого удалось добиться за счет введения нового тарифного меню для проезда в общественном транспорте и роста популярности электронной транспортной карты "Тройка".

"Экономия на выпуске проездных билетов ежегодно составляет 1,9 млрд руб. Этого удалось достичь за счет введения нового тарифного меню и роста популярности карты "Тройка" как многоразового билета", - сказал он.

По словам заммэра, после введения нового билетного меню за три года количество обращений в кассы метро снизилось на 31%. "В первом квартале 2013 года в кассы метро обратились 64,7 млн пассажиров, в этом году за такой же период их стало уже 44,7 млн, также на 60% снизилось количество пассажиров, покупающих билеты у водителей", - уточнил собеседник агентства. При этом рост пассажиропотока вырос на 5,3%.

Транспортная карта "Тройка" заработала 2 апреля 2013 года. Она представляет собой электронный кошелек для проезда на столичном общественном транспорте. Пополнить баланс карты "Тройка" можно более чем в 50 тыс. точках, в том числе через интернет.

"Тройку" можно использовать не только на транспорте, но и для оплаты городских сервисов: Московский зоопарк, Планетарий, зимой - катки. Карту можно получить в кассах столичного метрополитена, Мосгортранса, в кассах пригородных поездов ОАО "ЦППК" и ОАО "МТППК". По данным Департамента транспорта на 1 августа, в Москве выдано более 8 млн карт.