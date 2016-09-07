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Мобильное приложение со всеми маршрутами Мосгортранса заработает в 2016 году

Москва
7 сентября, 10:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
С его помощью можно будет построить маршрут с учетом поездок на метро, по Московскому центральному кольцу, пригородной железной дороге
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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мобильное приложение главного столичного перевозчика - Мосгортранса - с указанием всех маршрутов, расчетом времени и напоминаниями заработает в 2016 году. Об этом сообщил генеральный директор транспортного предприятия Евгений Михайлов.

"Пользователь сможет построить маршрут с учетом поездок на метро, по Московскому центральному кольцу, пригородной железной дороге", - пояснил Михайлов в интервью, опубликованном на сайте столичной мэрии. По его словам, в каждом смартфоне может появиться интерактивное табло любой остановки с расписанием прибытия транспорта, прогнозом времени, которое придется потратить на дорогу.

"Пользователи приложения не только будут видеть расписание и маршруты, но и смогут установить напоминания и будильники, которые не дадут им забыть о предстоящей поездке. Каждый раз, исходя из прогноза прибытия автобуса, троллейбуса или трамвая, пассажиру будет приходить напоминание", - отметил Михайлов.

По его словам, это сделает жизнь комфортнее. "Вместо того чтобы ждать на остановке, человек попьет кофе или пройдется по магазинам, а приложение предупредит его о приближении общественного транспорта", - пояснил гендиректор.

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