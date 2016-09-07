Собянин открыл благоустроенный парк Олимпийской деревни

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в среду после масштабного благоустройства парк Олимпийской деревни. Мэр осмотрел обновленный парк и пообщался с горожанами.

"Вам нравится?", - поинтересовался Собянин у мам с детьми. Москвичи поблагодарили мэра за благоустроенную территорию. "Очень здорово, много площадок, еще даже не все обошли. Детям везде нравится", - отметила одна из посетительниц парка.

"Здесь и спортивные площадки есть, создана хорошая атмосфера", - отметил Собянин. Мэр также сообщил, что идет проектирование реконструкции еще одного парка, расположенного по соседству - парка 50-летия Октября. Работы планируется начать в 2017 году. Мэр потребовал ускорить работы.

Парк Олимпийской деревни находится на западе Москвы, на пересечении Мичуринского проспекта с улицей Лобачевского, он был открыт накануне Олимпиады-80 как территория для отдыха спортсменов, а затем - жителей Олимпийской деревни. Общая его площадь составляет почти 54 га. Со времени создания, в течение 35 лет, парк ни разу не ремонтировался. Территория парка была передана в введение столичного департамента культуры в 2013 году. Концепцию благоустройства разработало британское архитектурное бюро - авторы Олимпийского парка в Лондоне.

Проект благоустройства разрабатывался с учетом пожеланий жителей на портале "Активный гражданин". В парке устроены велодорожка протяженностью 4 км, беговой маршрут длиной 2,7 км, десять спортплощадок, веревочный городок, два пункта проката инвентаря. Обустроены шесть детских площадок, в том числе - "Питон" с множеством сеток и пружинистым покрытием, комната матери и ребенка, пункт первой медицинской помощи. Построен спортивно-игровой городок "Холмы" - два искусственных холма высотой 6 и 7,5 м и конструкция "Башня аэропорта", высотой 7,5 м.

В парке также обустроены танцевальная площадка, пикниковая зона, площадка для выгула собак, пункты охраны и туалеты, отремонтированы дорожки, организованы лестничные спуски и пандусы для маломобильных посетителей. Разбито более 405 тыс. кв. м газонов и свыше 4 тыс. кв. м цветников, четыре пруда на территории были очищены от мусора и водорослей, отремонтированы мосты. 10-11 сентября в парке Олимпийской деревни отметят День города.