Подрядчиков для капремонта домов будут определять на электронном аукционе

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Предварительный отбор подрядчиков, которым доверят проведение капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, будут осуществлять через открытые электронные аукционы. Об этом в среду журналистам сообщила начальник управления "Контрактная служба" Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Евгения Ерохина.

Она пояснила, что новый порядок определило вступившее в силу постановление правительства РФ №615. В числе изменений - процедура предварительного отбора подрядчиков, его периодичность, срок действия его результатов, процедуры торгов. Уполномоченным органом на проведение предварительного отбора стал департамент капитального ремонта Москвы.

"Предварительный отбор подрядчиков на капитальный ремонт теперь будет проходить на Единой электронной торговой площадке, также как и торги. При этом, если раньше подрядчиков определяли по результатам конкурса, то теперь это будет происходить по итогам проведения электронных аукционов, в которых смогут принять участие прошедшие предварительный отбор компании. Заявочная кампания уже началась, строительным компаниям предлагаем в ней принять участие", - сказала Ерохина.

Он добавила, что до марта 2017 года планируется провести около 700 электронных аукционов. "Электронный формат торгов сделает их максимально прозрачными и доступными. Преимуществом для представителей малого бизнеса можно назвать и расширение перечня видов работ для предварительного отбора. Увеличен срок действия результатов предварительного отбора - если ранее он не превышал двух лет, то теперь составляет три года", - отметила Ерохина.

По словам Ерохиной, первый предварительный отбор в рамках нового порядка уже стартовал. Заявочная кампания продлится до 19 сентября, а первые итоги предварительного отбора подведут 14 октября 2016 года. При этом по итогам проведения первого отбора будет сформирован реестр квалифицированных подрядных организаций. Вся информация о процедурах будет размещаться на официальном сайте департамента капитального ремонта.