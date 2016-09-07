День города отметят в природных парках Москвы

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города, пройдут в заповедниках и лесопарках Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Москвичи и гости столицы смогут 10 и 11 сентября отметить 869-летие Москвы на особо охраняемых природных территориях города", - отметили в пресс-службе.
Так, 10 сентября в полдень сотрудники Бирюлевского дендропарка проведут праздничную акцию "Моя Москва". Всех желающих ждет активный отдых - игры и конкурсы на свежем воздухе. В программе мероприятия: праздничный концерт, спортивное ориентирование, аква-грим, экологические викторины, активные игры, мастер-классы из природного материала, выставка работ фотоконкурса "Моя Москва" и награждение победителей.
В природном парке "Серебряный Бор" 10 сентября День города пройдет совместно с управой района Хорошево-Мневники. С 14 до 17 часов в парке "Ветеран" будет работать экологическая площадка. Москвичи смогут принять участие в мастер-классе "Открытка любимому городу" - сделать памятную карточку с изображением знаковых мест Москвы в виде мозаики. Также желающие - взрослые и дети смогут создать коллективное панно "Бабочка" - экологический арт-объект из цветных пробок.
10 сентября жители Войковского района с 12 до 14 часов смогут проявить свои художественные таланты в программе "Парк Покровское-Стрешнево в красках". На площадке разместят несколько мольбертов, на которых желающие самостоятельно или по готовым наброскам смогут изобразить домашних питомцев, диких животных. 11 сентября в "Кузьминках-Люблино" состоится эко-праздник "Встречаем осень в парке". В программе мероприятия: мастер-класс по изготовлению школьных принадлежностей, экологическая лотерея, викторины и игры с призами, музыкальная гостиная.
Кроме того, продолжаются вечерние кинопоказы под открытым небом в лесопарках "Измайлово", "Зеленоград", Бирюлевском дендропарке, в Серебряном бору. Начало показов в 20:00 мск. Все мероприятия бесплатные.