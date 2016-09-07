Шумозащитные стеклопакеты установят в домах в районе строительства на Варшавском шоссе

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Почти 2 тыс. двухкамерных шумозащитных стеклопакетов установят в квартирах москвичей, который оказались в эпицентре строительства участка Южной рокады на Варшавском шоссе в районах, прилегающих к пересечению с Балаклавским проспектом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.
"Чтобы не досаждать жителям, в близлежащих домах продолжается установка двухкамерных стеклопакетов с шумозащитными клапанами для эффективной звукоизоляции в режиме проветривания. Всего предстоит заменить 1836 окон", - отметил представитель пресс-службы.
"Сейчас подрядчик приступил установке свай под фундаменты опор эстакады по Варшавскому шоссе на Южной рокаде. Кроме этого, ведется перекладка инженерных коммуникаций на участке от Варшавского шоссе до пересечения с путями Павелецкого направления МЖД, перенос теплотрасс, кабельных линий и канализации на других участках. Продолжается строительство надземного пешеходного перехода в районе пересечения с 1-м Котляковским переулком", - уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что строительство участка Южной рокады значительно улучшит дорожную ситуацию в южном секторе города, обеспечит поперечные связи между районами. Проектом предусмотрено строительство почти 5 км дорог и боковых проездов, эстакады основного хода на Варшавском шоссе в месте пересечения с Балаклавским проспектом, протяженностью более 300 м, устройство разворотных съездов в подэстакадном пространстве.
Также проектом предусмотрено устройство заездных карманов на остановках общественного транспорта, строительство водопропускной трубы на пересечении с рекой Чертановкой, строительство одного подземного и одного надземного пешеходного перехода. Работы должны быть завершены в третьем квартале 2017 года.