ЕР получила более 3 тыс. предложений от москвичей по формированию "зеленого пояса"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более 3 тыс. предложений поступило от жителей столичным единороссам по территориям, которые необходимо включить в лесопарковый защитный пояс Москвы. Об этом сообщил руководитель исполкома московского отделения партии "Единая Россия" Олег Смолкин.

"Нам поступают предложения и на сайт, и на встречах с жителями, на сегодня поступило совокупно свыше 3 тыс. различных предложений, многие дублируют друг друга. Важно, что люди достаточно активно откликнулись на инициативу", - сказал Смолкин в ходе заседания рабочей группы, созданной в рамках общественного проекта по воссозданию "зеленого пояса" Москвы.

По словам руководителя рабочей группы, председателя комиссии Мосгордумы по экологической политике Зои Зотовой, часть встреч прошла по инициативе жителей непосредственно на зеленых территориях. "У нас состоялись встречи на территории парка Кузьминки-Люблино, Бицевского парка, Жулебинского леса. Для нас очень важно услышать голос москвичей, учесть все предложения. Мы должны определить те территории, которые войдут в защитный лесопарковый пояс Москвы", - отметила она.

24 августа московские единороссы объявили о запуске общественного проекта, посвященного воссозданию лесопаркового защитного пояса вокруг столицы, так называемого "зеленого пояса" или "зеленого щита". Партийцы решили создать рабочую группу, которая привлечет к обсуждению вопроса экспертов и горожан.

На федеральном уровне

Третьего июля президент России Владимир Путин подписал закон №353-ФЗ, который ограничивает вырубку деревьев вокруг городов (так называемый закон о "зеленом щите"). Соответствующие изменения вносятся в действующий закон "Об охране окружающей среды", а также Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и некоторые другие законодательные акты. Закон предусматривает создание лесопарковых зеленых поясов, то есть "зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности".

"В "зеленый пояс" могут включаться территории, на которых расположены леса и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему", - отмечается в тексте документа.

Закон также определяет порядок принятия решения о создании "зеленого пояса". Соответствующее решение может принимать законодательный орган власти субъекта РФ, если "зеленый пояс" создается на территории одного субъекта РФ. В случае, если он создается на территории нескольких субъектов, решение принимает правительство РФ. Документ также закрепляет обязательное участие региональных общественных палат в процедуре принятия решения о его создании.

Нарушение порядка проведения рубок в зеленом поясе будет предусматривать штраф для граждан в размере 5 тыс. руб. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей он составит от 20 тыс. до 40 тыс. руб., а для юридических лиц - от 250 тыс. до 500 тыс. руб. Закон о "зеленом щите" вступит в силу с 1 января 2017 года.